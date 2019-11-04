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رئيس إير كايرو: هناك مخططا لجعل الشركة ذراعا قويا لمصر للطيران

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 04:13 م
رئيس إير كايرو: هناك مخططا لجعل الشركة ذراعا قويا لمصر للطيران مطار شرم الشيخ - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى

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قال شريف عزت رئيس شركة إير كايرو، إن هناك مخططا لجعل شركة إير كايرو ذراعا قويا لمصر للطيران، خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن خطة الهيكلة التي تنتهجها القابضة مصر للطيران. 
 
وأوضح شريف عزت، خلال تصريحات على هامش احتفالية افتتاح تطويرات مطار شرم الشيخ، أن مصر للطيران بدأت إعادة الهيكلة منذ 5 أشهر وحريصه على استكمالها والانتهاء منها خلال عام 202‪0.
 
وأضاف رئيس شركة إير كايرو، أنه تم الانتهاء من دمج شركة إكسبرس بالكامل إلى شركة الخطوط الجوية لمصر للطيران، وأيضا قطاع عمليات الشحن الجوي، وأكد على حرص مصر للطيران للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه إير كايرو. 
 
وافتتح وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتحديث بمطار شرم الشيخ الدولى، والتى تشمل التشغيل التجريبى لمبنى الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك فى إطار خطة وزارة الطيران المدنى لاستيعاب الأعداد المتزايدة للركاب، خصوصًا فى موسم الشتوى الحالى الذى من المتوقع أن يشهد حركة سياحية كبيرة بمدينة شرم الشيخ.

 


وزارة الطيران

اخبار المطار

شرم الشيخ

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