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النيابة تأمر بتشريح طفل ضربه والده حتى الموت بسبب حصوله على أموال دون أذنه

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:32 م
النيابة تأمر بتشريح طفل ضربه والده حتى الموت بسبب حصوله على أموال دون أذنه جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة طفل لقى مصرعه بعد وصلة تعذيب وتعدى بالضرب من والده، لمعاقبته على الحصول على مبالغ مالية دون إذن ببولاق الدكرور.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الضرب المفضى إلى موت، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد وصول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، مفارقا الحياة، نتيحة الاعتداء عليه بالضرب.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بارتكاب الحادث، لحصول ابنه على مبالغ مالية دون استئذانه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

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