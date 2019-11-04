أمين الإعلام العربى: 40 مبادرة مصرية تشارك فى ملتقى مبادرات الشباب التطوعية

الكويت(أ ش أ)

أعلن أمين عام ملتقى الإعلام العربى فى الكويت ماضى الخميس، بدء فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية السبت المقبل، تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتى محمد ناصر الجبرى، ومشاركة 16 دولة عربية فى مقدمتها مصر.

وقال الخميس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت اليوم الاثنين، إن 620 مبادرة تقدمت للمشاركة فى فعاليات الملتقى الذى يقام على مدار يوم واحد، تم قبول 310 فقط منها، فى حين تأهلت 120 مبادرة فقط، منها 40 من مصر، للمشاركة في الفعاليات، لاختيار 15 منها للفوز بجوائز الملتقى.

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ وإرساء روح التعاون بين المبادرات العربية، ودعم صلابة الوحدة الوطنية العربية، وذلك في ظل احتضان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقضايا الإنسانية فى العالم أجمع، باعتباره قائدا للعمل الإنسانى.



وأشار الى أن ملتقى الإعلام العربى فى الكويت، يحرص على تنظيم ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ووزارة الإعلام الكويتية، والهيئة العامة للشباب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمى، لإبراز الإيجابيات فى المجتمعات العربية والعمل على تعظيمها، خاصة فى ظل الاهتمام المتزايد بالشباب ودورهم البناء فى مجتمعاتهم.



وتابع الخميس أن الملتقى يهدف كذلك إلى تجميع الشباب العربى، والعمل على تبادل الخبرات فيما بينهم، تعزيزا لروح المشاركة والعمل الجماعى التطوعى في تلك الفئة المهمة من المجتمعات العربية.



وأوضح الأمين العام للملتقى الإعلامى العربى فى الكويت، أن الملتقى سيتضمن معرضا يضم المبادرات المشاركة؛ ليتحدث أعضاء تلك المبادرات عن طبيعتها ونجاحاتها فى مجتمعاتها، ثم جلسة حوارية مفتوحة للمشاركين من الشباب، مع بعض المداخلات لرواد العمل التطوعي في العالم العربي، يعقبها مساء حفل الختام، الذى سيتضمن تكريم 20 من الشخصيات العربية الرائدة فى مجال العمل التطوعى والانسانى، ثم اختيار 10 مبادرات للفوز بجوائز الملتقى من خلال لجنة التحكيم، و5 مبادرات من خلال تصويت الحضور.