ممثل مصر الفائز بملتقى الكويت: نهدى فوزنا للرئيس السيسى لدعمه للشباب

الكويت(أ ش أ)

أهدى ممثل مبادرة (فن الموز) لتدوير مخلفات أشجار الموز لمنتجات يدوية، فوزه خلال ملتقى (مبادرات الشباب التطوعى والإنسانى) فى نسخته الثالثة، والتى عقدت فى الكويت أمس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لدعمه المتواصل للشباب.

وأكد ممثل المبادرة الدكتور محمود العمدة- فى حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الأحد، أن روح الأمل والتفاؤل بالغد التى يبثها الرئيس السيسى فى نفوس جميع شباب مصر- من خلال تشجيعه الدائم لهم- كانت الحافز والدافع لأعضاء المبادرة على مواصلة طريقهم نحو النجاح.

وأوضح أن المبادرة تتمثل فى تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ألياف طبيعية، واستخدامها فى تصنيع المنتجات اليدوية، مثل حقائب السيدات وحافظات النقود والمفروشات اليدوية، مشيرا إلى أنه من قاطنى محافظة سوهاج، والتى تحتل المركز الثانى فى زراعات الموز على مستوى الجمهورية بنحو 3 آلاف فدان، تنتج سنويا نحو 56 ألف طن مخلفات؛ حيث يقوم المزارع بالتخلص من تلك المخلفات، إما بإلقائها فى الترع أو المصارف، أو بحرقها، وهو ما يسبب تلوثا للبيئة فى الحالتين.

وأوضح أن الفكرة بدأت من خلال الاطلاع عبر الانترنت على كيفية استغلال مخلفات أشجار الموز فى الهند، والتى لها باع طويل فى هذا المجال، مشيرا إلى أن القائمين على المبادرة، قاموا بتصنيع ماكينة لفصل الألياف الطبيعية عن مخلفات أشجار الموز، ثم معالجتها بالمياه والألوان الطبيعية، لاستخدامها فى تصنيع المنتجات اليدوية.

وأضاف محمود أنه فى البداية واجهتهم مشكلة التكلفة المالية، نظرا لأن تلك الماكينة تباع فى الهند بنحو 4 آلاف دولار، إلا أنهم تمكنوا من الاتفاق مع أحد المهندسين المحليين، بعد أن اطلع على آلية تلك الماكينة وعلى تصنيعها محليا؛ حيث تم تصنيعها بتكلفة لا تزيد على نحو 800 دولار فقط.

وأشار ممثل مبادرة (فن الموز) إلى أنه بعد انطلاق المبادرة وبدء عملية التصنيع، يعمل حاليا فى الورشة نحو 75 عاملا بشكل مباشر، بينما هناك 119 آخرين يتعاملون مع المبادرة بشكل غير مباشر، وهو ما وفر العديد من فرص العمل للشباب فى محافظة سوهاج، التى ترتفع بها نسبة البطالة.

كما أعرب عن تطلعه لإنشاء مركز تدريب للشباب على كيفية استخدام مخلفات أشجار الموز فى تصنيع المنتجات اليدوية لتعميم تجربته، وكذلك التوسع فى مجال عمل المبادرة، من خلال ادخال العديد من الماكينات المستخدمة فى فصل الألياف الطبيعية عن مخلفات أشجار الموز، لزيادة كمية الإنتاج، وبدء التصدير للدول العربية والأوروبية، خاصة وأن تصميم جميع المنتجات التى تصنع يدويا يعتمد على الروح المصرية الأصيلة.

وكانت فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى "مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية" قد انطلقت فى الكويت أمس، بمشاركة 220 من المبادرات الشبابية المهتمة بالعمل التطوعى، تمثل 19 دولة عربية؛ حيث ضم الملتقى بأجندته جلسة "حياتى فى العمل التطوعي"، لاستعراض تجارب الشباب فى المبادرات التطوعية، بالإضافة إلى ورش العمل والندوات الخاصة بالفرق التطوعية، سعيا لتقديم أكبر دعم للشباب التطوعى فى الوطن العربي.