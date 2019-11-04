الكويت: إخضاع الوافدين المرحلين للبصمة الالكترونية لمنع دخولهم مجددا

الكويت (أ ش أ)

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، تعليمات مشددة، بقيام سجن الإبعاد دون غيره من الإدارات الأمنية الكويتية، بترحيل الوافدين إلى أوطانهم، عقب إخضاعهم للبصمة الإلكترونية قبل مغادرتهم، وذلك للحيلولة دون دخولهم مرة أخرى إلى الكويت.

وأوضح مصدر أمنى بوزارة الداخلية الكويتية – في تصريح صحفى اليوم الاثنين - أن البصمة الإلكترونية متوافرة فقط في سجن الإبعاد، وغير متوافرة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التى تتولى إبعاد الوافدين أيضا، مشيرا إلى أن البصمة الإلكترونية فى سجن الإبعاد، مربوطة بالإدارة العامة لنظم المعلومات، وكذلك بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وستكشف حقيقة أي مُبعد يحاول دخول الكويت مرة أخرى بأي طريقة أياً كانت.



وكشف المصدر أن بعض المُبعدين، تمكنوا من دخول الكويت مرة أخرى، من خلال قيامهم بتغيير أسمائهم، وإصدار جوازات سفر جديدة لهم، وهو ما جرى اكتشافه عند قيامهم بإجراءات الحصول على الإقامة، من خلال تبصيمهم في الأدلة الجنائية، رغم دخولهم الكويت دون اكتشاف أمرهم؛ وذلك بسبب عدم خضوعهم للبصمة الإلكترونية عند ترحيلهم، مشيرا إلى أنه جرى ضبطهم وترحيلهم إلى أوطانهم مرة أخرى.



وأكد المصدر الأمني أن ترحيل جميع الوافدين من سجن الإبعاد، سيضمن توافر إحصائية واحدة للمُبعدين خارج الكويت، تخرج من إدارة واحدة وليس من إدارات عدة.