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مصر تترأس أعمال الاجتماع الـ35 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الكهرباء العرب

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 10:45 ص
مصر تترأس أعمال الاجتماع الـ35 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الكهرباء العرب الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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بدأت أعمال الاجتماع الخامس والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب برئاسة المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الوزارى العربى للكهرباء فى دورته الـ13 التى تعقد غدا الثلاثاء.

يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها تطورات إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتى تُعد إحدى دعائم التكامل الاقتصادى العربى نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعَال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.


كما يبحث الاجتماع العديد من المواضيع الأخرى ومنها دعم قطاع الكهرباء فى جمهورية الصومال الفيدرالية، إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وكذلك الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي أقرتها القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت، بالإضافة إلى التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة.


يضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب مصر رئيسا وعضوية كل من الإمارات، الأردن، تونس، السعودية، السودان، ليبيا، المغرب والكويت .

 


الجامعه العربيه

وزراء الكهرباء العرب

المجلس الوزارى العربى

قطاع الكهرباء

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