س وج..كل ما تريد معرفته عن التهابات المهبل

فاطمة ياسر

التهابات المهبل مشكلة تتعرض للإصابة بها الكثير من النساء، وفي حالة إهمالها تتعرض الكثيرات لمشاكل صحية أبرزها العقم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن التهابات الهبل وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هي التهابات المهبل؟ هي نزول بعض الإفرازات من المهبل، ويصاحب هذه الافرازات ألم شديد خلال العلاقة الحميمة، وفي بعض الأحيان تتعرض النساء المصاب بها لنزول إفرازات ذات رائحة كريهة، وهذا الأمر يتسبب في إصابة النساء بالذعر.



هل هناك أنواع لالتهابات المهبل؟ نعم هناك أنواع عدة لالتهابات المهبل عند النساء، ومنها: نعم هناك أنواع عدة لالتهابات المهبل عند النساء، ومنها:

- التهاب المهبل الجرثومي.

-التهاب العدوى الفطرية أو كما يطلق عليها "الخميرة المهبلية".

- التهابات داء المشعرات وتصاب به النساء عن طريق الاتصال الجنسي.

- التهابات مهبلية نتيجة المعطرات والمنظفات. ما هي أسباب الإصابة بالتهابات المهبل؟ هناك العديد من أسباب المؤدية للإصابة بالتهابات المهبل، كحدوث إضطرابات هرمونية نتيجة لاقتراب الدورة الشهرية أو سن اليأس، كما أن عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية يعد من الأسباب، ويرجع الإصابة بالجفاف لهذا الأمر أيضا، كما أن تعرض الجهاز المناعي للخلل يعد من الأسباب المؤدية للإصابة بالتهابات المهبل. ما هي أعراض التهابات المهبل؟ صدور رائحة من المهبل كريهة، حدوث تهيج في الأعضاء التناسلية، و حكة في المهبل، الشعور والإصابة ب ألم أثناء التبول، وتصبح ممارسة العلاقة الحميمة جحيم نتيجة للشعور بألم شديد، ونجد أن بعض النساء يتعرضن للنزيف المهبلي .

ما هي طرق علاج التهابات المهبل؟

العلاج يعتمد علي بعض الأدوية العلاجية، كاستخدام لبوس مهبلي، وبعض الكريمات، مع بعض الأشياء التي يجب القيام بها كتجفيف المهبل وارتداء ملابس داخلية قطنية، والابتعاد عن استخدام الدش المهبلي.