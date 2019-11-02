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12 شركة بالبورصة المصرية توزع 2.7 مليار جنيه على المساهمين خلال أكتوبر

السبت، 02 نوفمبر 2019 05:00 ص
12 شركة بالبورصة المصرية توزع 2.7 مليار جنيه على المساهمين خلال أكتوبر البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى، ليرتفع بذلك إجمالى قيمة توزيعات الشركات منذ بداية العام إلى 18.6 مليار جنيه.
 
ووزعت شركات البورصة، أرباحاً بلغت 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر.
 
وخلال شهر أكتوبر، وزعت 12 شركة كوبونات مدفوعة للمساهمين وهم القناة للتوكيلات الملاحية بقيمة 0.3 جنيه، عبر المحيطات للسياحية بقيمة 0.001 دولار، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بقيمة 0.385 جنيه، الإسكندرية للزيوت المعدنية بقيمة 0.35 جنيه، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بقيمة 1.3 جنيه، العربية لحليج الأقطان بقيمة 0.1 جنيه.
 
كما وزعت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية كوبونات بقيمة 3.8 جنيه للكوبون الواحد، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 11.2 جنيه، ومصر للفنادق بقيمة 5 جنيهات، البنك المصرى لتنمية الصادرات بقيمة جنيه، مصر لصناعة الكيماويت بقيمة 0.5 جنيه، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بقيمة 2.5 جنيه.
 
جاء ذلك مقارنة بقيمة 20.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى موزعة بين 7231 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، 2309 مليون جنيه خلال يوليو، 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، 5990 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 2063 مليون جنيه خلال شهر مارس، و103 مليون جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.
 
وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.
 

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