أحسن من الأدوية.. 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحميك من الأمراض

كتبت فاطمة خليل

تحتوي جميع الأطعمة على أصباغ طبيعية تمنحها لوناً فريدًا، فالجزر يحتوى على البيتا كاروتين الذى يجعل لونه برتقالياً، ويعطي الكلوروفيل الخضراوات لونها الأخضر، وتعمل هذه الأصباغ أيضًا كمضادات للأكسدة، وهي مركبات تمنع تراكم الجذور الحرة فى الجسم، التى يمكن أن تسبب أضرارًا للخلايا في جسمك، وتؤدى للإصابة بأمراض مثل:السرطان وأمراض القلب، وفقاً لموقع "everyday health".

وإليكم أبرز 5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة تحميك من الإصابة بالأمراض.





التوت البرى

التوت البرى يمنع أمراض القلب



التوت الأزرق، غنى بالفيتامينات والمعادن والأنثوسيانين، التى تعمل كمضادات للأكسدة، كما أنه غنى بالفوائد الصحية التي تشمل تحسين وظائف المخ، والحفاظ على عظام قوية، خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وجدت دراسة نشرت في مايو 2019 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول كوب من التوت الأزرق لمدة ستة أشهر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12 إلى 15 %.

البروكلى يمنع الإصابة بالسرطان



البروكلي غني بالفينوليك، وهو نوع من المواد الكيميائية ومضادات الأكسدة التي تنتجها النباتات للمساعدة في حمايتها من الإجهاد التأكسدي، ولأن هذه المركبات عالية في كل من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للسرطان، فإنها قد تحمي من الأمراض والالتهابات والحساسية.

عين الجمل يساعد في تقليل دهون البطن



من المكسرات الغنية بالألياف والبروتين والدهون غير المشبعة، وتستخدم في الطب الصيني التقليدي لصحة الدماغ ويساعد الجوز في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ وقد يلعب دورًا في تحسين الذاكرة.

ووفقاً لمراجعة نُشرت في ديسمبر 2017 فإن تناول عين الجمل قد يساعدك على التخلص من دهون البطن، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثانى وأمراض القلب.



السبانخ

السبانخ تقوى نظرك



السبانخ هو خضروات منخفضة السعرات الحرارية محملة بالعناصر الغذائية التي قد تعزز صحة العظام والعين والشعر ، هناك أدلة تربط اللوتين - كاروتينويد الموجود في السبانخ وتعزيز صحة العين ومنع الضمور البقعي المرتبط بالعمر، كما وجدت الدراسة أن اللوتين يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة، وقد تحسن السبانخ أيضًا صحة القلب وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

البطاطس تحمي صحة دماغك وتخفض ضغط الدم



تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، وأظهرت الدراسات، أن مضادات الأكسدة الموجودة في البطاطس قد تساعد في خفض ضغط الدم ، وخطر الإصابة بأمراض القلب، والسرطان ، والأمراض التنكسية العصبية.