دراسة: البرتقال أفضل فاكهة تساعد على مكافحة السرطان

كتب بيتر إبراهيم

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن البرتقال يساعد فى مكافحة السرطان، لاحتوائه على كمية كبيرة من فيتامين سى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews” وجد الباحثون من جامعة تكساس الأمريكية، أن فيتامين "سى" يساعد على قتل خلايا السرطان مباشرة فى حين أنه يحافظ على الخلايا الطبيعية دون أن تصاب بأى أذى.

وأشار الباحث الدكتور جين دريسكو مدير الطب التكميلى فى جامعة كانساس الطبية، إلى أنه فى نسيج الخلايا السرطانية رأينا أنه عند إضافة فيتامين (C) قد زاد تأثير أدوية العلاج الكيميائى بشكل مثير للدهشة فى قتل الخلايا السرطانية.



وأضاف الدكتور دريسكو، أنه قد طبق بحثه على امرأة مصابة بسرطان عنق الرحم، حيث أعطاها كمية مناسبة من فيتامين (c) عن طريق الوريد بجانب العلاج الكيميائى، وقد أظهرت النتائج أنه قد انخفضت الآثار الجانبية السامة خلال العلاج الكيميائى لمرض السرطان.

