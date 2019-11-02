ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 34.4%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 913.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.2%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 487 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 423 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.2%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 400.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

وجاء فى المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 376.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.6%، برايم لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 291 مليون جنيه بنسبة 3.6%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 287.3 مليون جنيه بنسبة 3.5%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 279.2 مليون جنيه، و 248.7 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.4%، 3.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.