الحبس 5 سنوات لتاجرى مخدرات بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أصدرت محكمه جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم بحبس سليمان .ع.م 31سنة ومقيم وادى تال وسليم .س.س بالحبس 5سنوات لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد موسى وعضوية المستشارين علاء الدين عبده وعبدالحى كمال الدين فازورة وبحضور خالد رضا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز .

احداث الواقعة تعود الى انه فى يوم 13يوليو2018احرزا مخدر الحشيش بقصد الإتجار به ، حيث تبلغ للرائد محمد يونس معاون مباحث راس سدر بقيام المتهم الاول والثانى بالاتجار فى المواد المخدرة مستخدمين سيارة ربع نقل رقم 9625ط ج ق مستخدمين من منطقة السوق التجارى مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وبعد صدور إذن النيابة العامة تم عمل عدة اكمنة لضبط المتهمين وردت معلومات لضباط المباحث تفيد بتواجد المتهمان بالسوق التجارى بمنطقة ابوصويرة وتم عمل كمين لهم وتمكنوا من ضبط المتهمان والسيارة المبلغ بها وتم العثور على كمية من نبات الحشيش واعترف المتهم الاول أن المتهم الثانى شقيق زوجتة اتفق مع متهم ثالث يدعى محمود على نقل كمية من المخدرات عن طريق اتوبيس شرق الدلتا واثناء القبض على المتهمين فر المتهم الثانى والثالث هاربين وتم القبض على المتهم الاول والسيارة وبها كمية كبيرة من نبات الحشيش .

وبمواجهة المتهم الاول اعترف بحيازته للمخدرات ومعة شقيق زوجته ومتهم اخر لايعرف سوى اسمة محمود.

تم التحفظ على المواد المخدرة والسيارة المضبوطة وتم تحرير المحضر رقم 791لسنة 2018رأس سدروتم حبس المتهم أربعة ايام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، واحالت القضية الى محكمة الجنايات وقيدت برقم 240لسنة 2018كلى جنوب سيناء وبجلسة اليوم قضت المحكمة بحكمها المتقدم .