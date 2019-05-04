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حبس عاطل 7 سنوات لهتكه عرض سائحة بالقوة فى شرم الشيخ

السبت، 04 مايو 2019 04:29 م
حبس عاطل 7 سنوات لهتكه عرض سائحة بالقوة فى شرم الشيخ جنايات جنوب سيناء - أرشيفية
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء فى جلستها التى عقدت اليوم بمدينة الطور بحبس عاطل 7 سنوات لقيامه بهتك عرض إحدى السائحات بالقوة بالطريق العام وإحداث بها العديد من الإصابات.

 

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 3 يوليو2018 عندما قام المتهم طه.ر.ع.ع 25سنة عاطل ومقيم سعيد جعفر ببنى سويف بهتك عرض مارينا كليوشنكوفا 33سنة روسية الجنسية عندما شاهدها تسير بمفردها بأحد الشوارع الجانبية بشرم الشيخ فى ساعة متاخرة من الليل فاعترض طريقها وحاولت الهروب منه إلا أنه هجم عليها وطرحها أرضا وأصابها برأسها نتيجة ارتطامها بالأسفلت وقام بنزع ملابسها بالقوة واعتدى عليها جنسيا وسط صراخ المجنى عليها.

 

وأثناء مرور بعض المارة سمعوا صراخ السائحة تجمعوا على الفور وتمكنوا من ضبط المتهم وإبلاغ شرطة السياحة بالواقعة التى حضرت على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتة إلى قسم أول شرم الشيخ وقيد المحضر برقم 5637لسنة 2018جنح أول شرم الشيخ وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيا، وتم التجديد للمتهم 15يوما.

 

وتمت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء وقيدت القضية برقم 271 لسنة 2018 كلى جنوب سيناء وبجلسة اليوم أصدرت حكمها المتقدم بالحبس 7سنوات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية المستشارين مجدى خميس ومحمد وفيق وبحضور محمد عبدالله وكيل النيابة وعبدالرحمن عبدالعزيز سكرتير التحقيق.

 

 

 


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