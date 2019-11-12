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موراليس يعلن مغادرة بوليفيا للجوء السياسى إلى المكسيك.. ويؤكد: سأعود أقوى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:22 ص
موراليس يعلن مغادرة بوليفيا للجوء السياسى إلى المكسيك.. ويؤكد: سأعود أقوى رئيس بوليفيا مفترشا الأرض
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الرئيس البوليفى المستقيل إيفو موراليس، قبوله اللجوء السياسى إلى المكسيك، مؤكدا أنه متوجه الآن إليها.

وقال مواراليس، عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "إخوتى وأخواتى، أغادر إلى المكسيك، ممتن لمبادرة حكومة تلك البلد الشقيق التى منحتنا حق اللجوء للعناية بحياتنا، من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكننى سأظل دائما متعلقا بها، سأعود قريبا مع المزيد من القوة والطاقة".

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وكشف موراليس: "بالنسبة لرئيس أصلى يمثل الشعب المتواضع، تقوم الشرطة بالتمرد والإضراب بينما تطلب القوات المسلحة استقالته"، مضيفا: "بالنسبة للسياسيين النيوليبراليين الذين يتمتعون بالسلطة الاقتصادية، تقوم الشرطة والقوات المسلحة بقمع الأشخاص الذين يدافعون عن الديمقراطية بالعدالة والسلام والمساواة".

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ونشر موراليس، صورة له مفترشا الأرض حاملا هاتفه، علق عليها: "كانت هذه أول ليلة لى بعد مغادرة الرئاسة التى أجبرها انقلاب ميسا وكاماتشو بمساعدة الشرطة، ممتن جدا لأشقائى من اتحادات إدارة كوتشابامبا لتوفير الأمن والرعاية.

موراليس
موراليس يفترش الأرض

 

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