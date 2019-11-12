موجز 1.. رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية: عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات 20%

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها انطلاق قمة مصر الاقتصادية، وكلمة الدكتور مصطفى مدبولى الذى أكد فيها أن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيراً إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير وهو ما سيؤدي إلي زيادة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي، إضافة إلى حالة الأرصاد، وانخفاض سعر الذهب.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء بقمة مصر الاقتصادية الأولى: 940 مليار جنيه حجم الاستثمار بالبنية التحتية خلال 5 سنوات.. عام 2019 سيشهد زيادة الصادرات بنسبة 20%.. ونعمل على تطوير أداء العنصر البشرى للوصول للإصلاح الإدارى

قال الدكتور مصطفى مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء في كلمته القاها نيابة عنه المهندس عمرو نصار وزير الصناعة، إن الصادرات هي العامل الأهم في الدخل القومي، مشيراً إلى الجهود القائمة في إعادة إحياء برامج دفع التصدير وهو ما سيؤدي إلي زيادة 20% في الصادرات مقارنةً بالعام الماضي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات العامة في الحكومة المصرية في البنية التحتية والمشروعات الخاصة بها وصلت إلى 940 مليار جنيه خلال 5 سنوات ماضية.

في قمة مصر الاقتصادية.. سرى الدين: نحتاج لاستكمال خطة الإصلاح للبناء على ما تم إنجازه.. ووزير التجارة: نتوقع ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 20% .. وإحياء برامج تشجيع المصدرين والإصلاحات الهيكلية "كلمة السر"

أكد هاني سرى الدين، الرئيس الشرفي لقمة مصر الاقتصادية الأولى، أن الاقتصاد المصري شهد العامين الماضيين نجاحات اقتصادية كبيرة، تمثلت في تحسن معدلات النمو، والبنية التحتية، وتحسين شبكة التضامن الاجتماعي، منوها إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال خطة الاصلاح الاقتصادي للبناء على هذه الخطوات الايجابية.

قمة مصر الاقتصادية.. حلم "مصر الرقمية" يقترب من التحقق على أرض الواقع.. وزير الاتصالات: 8 مليارات جنيه لميكنة كافة الخدمات الحكومية خلال 36 شهرا.. والبدء بتعميم 3 خدمات وتوصيل 33 ألف مبنى حكومى بالألياف الضوئية

لسنوات حلم المصريين بالتخلص من الطوابير فى المصالح الحكومية، وانتهاء عصر "فوت علينا بكرة"، وظلت وعود الحكومة الذكية ثم الحكومة الإلكترونية مجرد أحاديث استهلاكيه فى وسائل الإعلام لم يتحقق منها على أرض الواقع سوى وضع أجهزة كمبيوتر عتيقة بمكاتب الموظفين دون استخدامها.. ولكن تجربة بورسعيد تبشر باتخاذ خطوات جدية نحو تحقيق حلم المصريين بأداء الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

رئيس بنك قناة السويس: القطاع المصرفى أثبت قوته أمام الثورات والأزمات العالمية

أكد حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس، أن القطاع المصرفى أثبت قوته خلال الفترة الماضية بشهادة مؤسسات دولية، والتى كانت تسأل خلال الفترة الماضية عن اختبارات الضغط التى شهدها القطاع، وكان الرد أن القطاع تجاوز أزمة ثورات ونقص شديد فى العملة الأجنبية وأزمات مالية عالمية، وكلها أزمات مالية نجح القطاع المصرفى المصرى فى تخطيها.

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 656 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، 656 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية.

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗى الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

جحيم الغابات يحاصر استراليا.. النيران تلتهم مدرستين و100 منزل ومصرع 3

حالة من الطوارئ تشهدها استراليا للسيطرة على حرائق الغابات المنتشرة فى نيو ساوث ويلز، والمقدرة بحسب تقارير رسمية بـ85 حريقا نشطا.

المصرى بالمجموعة الأولى مع بيراميدز بدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى عقدت اليوم بمقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن وقوع المصرى فى المجموعة الأولى بجانب فريق بيراميدز.

فاضل على الحلم خطوة.. طوكيو تنادى الفراعنة.. رفاق العفيجى يتألقون أمام البلاك ستارز فى كأس الأمم الأفريقية.. رمضان صبحى كابيتانو برتبة مقاتل.. مصطفى محمد بلدوزر جديد فى الهجوم.. وأبو الفتوح فارس الجبهة اليسرى

يبدو أن الحظ يبتسم من جديد لصغار الفراعنة بعد سنوات عجاف على الكرة المصرية، غاب فيها التوفيق فى المشاركات الأفريقية سواء على مستوى المنتخب الأول أو الأولمبى، بعدما نجح الفراعنة الصغار فى اجتياز عقبة البلاك ستارز بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى أمسية كروية مثيرة.