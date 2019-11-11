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استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 09:37 ص
استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-11-2019 فى مصر الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 نوفمبر  ليسجل الذهب من عيار 21، وهو العيار الأكثر مبيعا فى مصر، 661 جنيها للجرام، بدون إضافة المصنعية.
 


أسعار الذهب اليوم:

 الذهب من عيار 21 يسجل 661 جنيها للجرام.

 عيار 18 يسجل 566 جنيها للجرام.

 عيار 24 ما قيمته 755 جنيها للجرام.

والجنيه الذهب 5288 جنيها.

أوقية الذهب 1462 دولار.

 
وتحرص الأسر المصرية على اقتناء الذهب فى المناسبات والأعياد وكهدايا، خاصة فى محافظات وجه بحرى وقبلى، حيث يرتفع الطلب على الذهب من عيار 21، فيما يزيد الطلب على المعدن النفيس من عيار 18 بالقاهرة الكبرى  والإسكندرية، والمحافظات التى تزدهر فيها حركة السياحة.
 
 
ويؤكد تجار الذهب أن الأسعار الحالية لن تستمر طويلا في ظل اتجاه صعودي لسعر أوقية الذهب في البورصات العالمية.
 
 
سعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.
 
ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة، والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.
 
 
 

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