الأرصاد: طقس غير مستقر من الغد وحتى الجمعة.. وأمطار تصل للسيول تمتد للقاهرة

تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، بداية من غد الأربعاء وحتى الجمعة، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر خلال هذه الفترة أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد لمناطق من جنوب الصعيد .

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع اعتبارا من يوم الجمعة المقبل أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 لـ 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعى بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

وناشدت هئية الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة .

