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موجز الحوادث.. النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:58 م
موجز الحوادث.. النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها فتاة العياط - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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نشر قسم الحوادث، باليوم السابع، اليوم الثلاثاء، عددا كبيرا من الأخبار، والقضايا، والأحداث الهامة، نرصد بعضها فى التقرير التالى:

- النائب العام ينشئ إدارة للإعلام والتواصل الاجتماعى للتفاعل مع المواطنين

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، القرار رقم 2376 لسنة 2019، بشأن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام والمكونة من ثلاثة وحدات هى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى، ووحدة الرصد والتحليل.

- التحقيق مع 4 متهمين بغسل 30 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية

باشرت النيابة العامة، التحقيق مع 4 متهمين، بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وكشفت التحريات الأمنية، إن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجؤا إلى غسيل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.

- حريق بشبكة تقوية اتصالات فى المعادى والإطفاء تخمد الحريق

قال مصدر أمنى، أن شبكة تقوية سقطت على مبنى بنادى صقر قريش فى المعادى، إثر حريق فى الشبكة أدى إلى اشتعال النيران بمبنى صالة رياضية داخل النادى، موضحا أن رجال الحماية المدنية وصلوا الى المكان وتمت عملية السيطرة عليه، وتبين من خلال الفحص أن الحريق ناتج عن ماس كهربى.

- ضبط 30 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرها لخارج البلاد

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية لمكافحة الجريمة والتعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومواجهة جرائم البث الفضائى ونسخ وتقليد برامج الحاسب الآلى، جرائم نسخ الكتب والمؤلفات بدون إذن المؤلف وتم ضبط 30 ألف كتاب منسوخ.

- النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد المعروفة بفتاة العياط، فى قضية القتل الموجهة اليها لعدم الجناية لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.


النائب العام

فتاة العياط

جريمة قتل

حريق المعادى

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النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها

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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:00 م

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