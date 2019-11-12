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النائب العام ينشئ إدارة للإعلام والتواصل الاجتماعى للتفاعل مع المواطنين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 06:44 م
النائب العام ينشئ إدارة للإعلام والتواصل الاجتماعى للتفاعل مع المواطنين النائب العام المستشار حمادة الصاوى
كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

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أصدر

النائب العام

المستشار حمادة الصاوى، القرار رقم 2376 لسنة 2019، بشأن إنشاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعى بمكتب النائب العام والمكونة من ثلاثة وحدات هى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى، ووحدة الرصد والتحليل.

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وتضمن القرار الصادر من النائب العام بأن يتولى الإدارة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين المتخصصين وفقا للهيكل الإدارى الذى يصدر فى هذا الشان.

ونص القرار على الهدف من إنشاء الإدارة والذى تمثل فى:

1-إنشاء وتوثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى.

2-تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الحقائق للراى العام ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، فى إطار من الشفافية والمصداقية، وتعمل على التوجيه الاجتماعى لتوقى أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعى بما فيه صالح المجتمع.

3-تعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم القانونية المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والإجراءات المنظمة للتعامل معها.

4-الإعلان عما تقوم به النيابة العامة من إجراءات وما تتخذه من قرارات متعلقة باختصاصاتها.

5-تقديم الدعم الإعلامى اللازم كلما اقتضته ضرورة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

6-رصد وتحليل المضمون الإعلامى اليومى، لدعم الإدارة فى اتخاذ قراراتها.

7-إبداء الراى –فى ضوء الرصد والتحليل- فى القضايا التى تستوجب إعداد مرافعات فيها من النيابة العامة، وتقديم الدعم اللازم لأداء المرافعات لدورها المنشود.

 

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كما نص القرار على أن تتولى وحدة التواصل مع وسائل الإعلام دون غيرها المهام التالية:

- تنفيذ ما يأمر به النائب العام بشان إعداد بيانات أو إعلانات من النيابة العامة، ولها فى سبيل ذلك التواصل مع أعضاء النيابة مباشرة للحصول على  المعلومات اللازمة لذلك.

-التنسيق وتحقيق التواصل مع كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يتعلق بالنيابة العامة.

كما تتولى وحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى دون غيرها المهام التالية:

-الإشراف على صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعى الموثقة، وتأمين ما تتضمنه من معلومات وحمايتها من الاختراق.

-تلقى البيانات والإعلانات الصادرة عن وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ونشرها على الصفحات والحسابات الموثقة.

وتتولى وحدة الرصد والتحليل دون غيرها المهام التالية:

-رصد كافة ما ينشر فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى ويتعلق بالنيابة العامة.

- رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة المتعلقة بالنيابة العامة، وإبداء الرأى فيما يتسوجب إصدار بيانات أو إعلانات او الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

وأكد قرار النائب العام أنه سيتم العمل بالقرار اعتبارا من غدا الاربعاء وعلى  الجهات المختصة بتنفيذه.

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النائب العام

المستشار حمادة الصاوى

القرار رقم 2376 لسنة 2019

إنشاء إدارة للاعلام بمكتب النائب العام

وحدة التواصل مع وسائل الإعلام

وحدة الإعلام الإلكترونى والتواصل الاجتماعى

وحدة الرصد والتحليل

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