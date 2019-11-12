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النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:08 م
النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها المستشار حمادة الصاوى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

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أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد المعروفة بـ"فتاة العياط"، فى قضية القتل الموجهة اليها لعدم الجناية لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.


فتاة العياط

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حادث فتاة العياط

النائب العام

المستشار حمادة الصاوى

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