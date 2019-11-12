النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضها

أمر المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد أميرة أحمد المعروفة بـ"فتاة العياط"، فى قضية القتل الموجهة اليها لعدم الجناية لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.
النائب العام يأمر بانقضاء الدعوى الجنائية ضد فتاة العياط لثبوت دفاعها عن عرضهاالثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 07:08 م
المستشار حمادة الصاوى النائب العام
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