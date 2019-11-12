مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدام قطار القاهرة _الإسكندرية به حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع باصطدام أحد القطارات بشخص علي شريط السكة الحديد دائرة المركز ووفاته، وبالانتقال الفورى والفحص تبين اصطدام أحد القطارات القادمة من القاهرة – الإسكندرية بـ"ا . ع . م" 57 عاما تباع ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أدي لوفاته، تم تحرير محضر عن الواقعة، وبالعرض على النيابة باشرت التحقيق وقررت التصريح بدفن الجثة .

