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مصرع طفل حرقا عقب سقوط ماء ساخن عليه فى المنوفية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 01:32 م
مصرع طفل حرقا عقب سقوط ماء ساخن عليه فى المنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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لقى طفل بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرعه حرقا بحروق سلقية بالرأس والظهر والساقين بنسبة 10% أثر سقوط مياه ساخنة عليه، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الطباخ رئيس قسم شرطة شبين الكوم، إخطار مستشفى شبين الكوم التعليمي بإستقبالها الطفل ا .  ا .  ع .  م . 4 سنوات  ومقيم دائرة القسم مصاباً بحروق سلقية بالرأس والظهر والساقين بنسبة 10% وتوفى عقب وصوله.
 

بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من والدته و. ش . م 41 عاما ربة منزل، والده 46 عامل , ومقيمان بذات العنوان . قررت الأولي بأنها منذ عشرة أيام  تقريباً وحال حملها إناء به ماء ساخن بالمنزل تعثرت قدمها  بالطفل فسقط عليه إناء الماء مما أحدث إصابته.

 

وأضافت بأنها قامت بعلاجه بمعرفتها بالمنزل إلي أن ساءت حالته فقامت بنقله اليوم إلي المستشفى إلا أنه توفي عقب وصوله، وأيد الثاني ما جاء بأقوالها، ونفيا الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


المنوفيه

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امن المنوفيه

شبين الكوم

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