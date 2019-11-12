مصرع طفل حرقا عقب سقوط ماء ساخن عليه فى المنوفية

بالانتقال والفحص وسؤال كلاً من والدته و. ش . م 41 عاما ربة منزل، والده 46 عامل , ومقيمان بذات العنوان . قررت الأولي بأنها منذ عشرة أيام تقريباً وحال حملها إناء به ماء ساخن بالمنزل تعثرت قدمها بالطفل فسقط عليه إناء الماء مما أحدث إصابته.

وأضافت بأنها قامت بعلاجه بمعرفتها بالمنزل إلي أن ساءت حالته فقامت بنقله اليوم إلي المستشفى إلا أنه توفي عقب وصوله، وأيد الثاني ما جاء بأقوالها، ونفيا الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.