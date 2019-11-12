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مستوطنون يعطبون إطارات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:13 ص
مستوطنون يعطبون إطارات ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس مستوطنون ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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أعطب مستوطنون اليوم الثلاثاء، إطارات أربع مركبات وجرارين زراعيين وجرافة في عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح اليوم - إن مستوطنين أعطبوا إطارات الآليات السبع في المنطقة الشرقية من عوريف، فيما خطوا شعارات عنصرية على عدد منها.


وأضاف أن هجمات المستوطنين في تصاعد منذ بداية موسم قطف الزيتون في ريف نابلس، حيث طالت مواطنين وممتلكاتهم، وامتدت لتشمل تقطيع وسرقة أشجار ومحاصيل الزيتون.


ووفق المعطيات التي نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".


وتمثلت مجمل الاعتداءات اليهودية باقتحام قرى فلسطينية خلال ساعات الليل وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.


وفي عام 2017 نفذت الجماعات المتطرفة 200 اعتداء مقارنة بعشر اعتداء في العام 2016 مما يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات الإرهاب اليهودى.


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نابلس

الضفه الغربيه

شعارات عنصريه

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