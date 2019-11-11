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مستوطنون إسرائيليون يقطعون 60 شجرة زيتون مثمرة جنوب نابلس

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 05:08 ص
مستوطنون إسرائيليون يقطعون 60 شجرة زيتون مثمرة جنوب نابلس شجر زيتون
رام الله أ ش أ

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قام مستوطنون إسرائيليون، الأحد، بتقطيع وتدمير 60 شجرة زيتون مثمرة فى قرية الساوية جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان فى شمال الضفة - فى تصريح له - إن مستوطنين من مستوطنة (رحاليم) قاموا بتقطيع وتدمير 60 شجرة زيتون مثمرة فى ريان غرب الساوية.

ووفق معطيات نشرتها مواقع إعلام عبرية نقلا عن الأمن الإسرائيلي، فقد نفذت خلال العام الماضى 300 عملية إرهابية على أيدى جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى "دفع الثمن".

وتمثلت الاعتداءات اليهودية فى اقتحام قرى فلسطينية وإضرام النار بالممتلكات وإعطاب إطارات سيارات وخط شعارات عنصرية ومعادية للفلسطينيين.

 


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قطعون 60 شجرة زيتون

جنوب نابلس

فلسطين

أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

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