مقتل فلسطينيى برصاص الجيش الإسرائيلى

رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلى بعد إصابته بالرصاص الحى فى الصدر فى مخيم العروب فى الضفة الغربية.

وأضافت فى بيان لها "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحى فى صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلى فى الخليل من مخيم العروب".

وقال شهود إن مواجهات وقعت عند مدخل المخيم فى شمال مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مواطنين ينقلون شابا مصابا كان ملقى على الأرض بسيارة خاصة بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين لوابل من الرصاص.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلى حول مقتل الفلسطينى. ويحيى الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ15 لرحيل الرئيس الفلسطينى السابق ياسر عرفات عبر مسيرات فى كافة المحافظات الفلسطينية.