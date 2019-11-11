سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل فلسطينيى برصاص الجيش الإسرائيلى

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:10 م
مقتل فلسطينيى برصاص الجيش الإسرائيلى قوات الاحتلال الإسرائيلى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلى بعد إصابته بالرصاص الحى فى الصدر فى مخيم العروب فى الضفة الغربية.

وأضافت فى بيان لها "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحى فى صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلى فى الخليل من مخيم العروب".

وقال شهود إن مواجهات وقعت عند مدخل المخيم فى شمال مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مواطنين ينقلون شابا مصابا كان ملقى على الأرض بسيارة خاصة بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين لوابل من الرصاص.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلى حول مقتل الفلسطينى. ويحيى الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ15 لرحيل الرئيس الفلسطينى السابق ياسر عرفات عبر مسيرات فى كافة المحافظات الفلسطينية.

 

إسرائيل

وزارة الصحة الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى

مقتل فلسطينى

ذكرى ياسر عرفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

المحكمة التاديبية العليا تعاقب أستاذا جامعيا رافق زوجته بالخارج بدون إذن

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة