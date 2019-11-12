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محافظ القليوبية يشكل لجنة لمتابعة تراخيص وعوامل الأمن والسلامة بمصانع قليوب

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:41 م
محافظ القليوبية يشكل لجنة لمتابعة تراخيص وعوامل الأمن والسلامة بمصانع قليوب الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،
القليوبية إبراهيم سالم

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شكل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، لجنة للتفتيش والمتابعة على مصانع الطريق البطيء بمدينة قليوب برئاسة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية، وحامد طلبة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، واللواء أحمد عشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والمقدم محمد الشامي، والمقدم أحمد شعراوى بالحماية المدنية، ومسئول مكتب العمل، والامن الصناعى والبيئة، والرخص الصناعية.

 

 

وتابعت اللجنة، عدد من المصانع بنطاق مدينة قليوب لمتابعة التراخيص الخاصة بتلك المصانع، ومراجعة عوامل الأمن والسلامة المهنية حفاظا على أرواح العمال بتلك المصانع، والعمل على الحد من وقوع أية كوارث ينتج عنها خسائر ضخمة والأرواح مثلما حدث بحريق مصنع "أبو حوا" للدراجات البخارية بقليوب.

 

وأكد رئيس مدينة قليوب، أنه يتم إعداد تقرير بما تم تفقده من مصانع، موضحا أنه تم تحرير بعض المحاضر من قبل البيئة لعدد من المصانع لتوفير بيئة نظيفة للعمال بتلك المصانع، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير أسبوعى عن الحملات التى تنظمها اللجنة على تلك المصانع.

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

مصانع قليوب

حريق مصنع أبو حوا

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