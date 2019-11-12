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صور.. إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية خلال الموجة الـ14

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 04:57 م
صور.. إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية خلال الموجة الـ14 إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر لمدة 15 يوما.

وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم.

وأعلن المحافظ، أنه تم اليوم إزالة 76 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعة بإجمالى مساحة 9615م2، مشيرا إلى أنه في اليوم الأول للموجة تمت إزالة 119 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 9853م2.

وأكد محافظ القليوبية، أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة ، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

وأوضح، أن حملات إزالة التعديات تواصل عملها وفقا للبرنامج المعد والذي يشرف على تنفيذه بنفسه، حيث يتم اطلاعه يوميا بما تم تنفيذه من حملات ، والمعوقات التي قد تواجههم والتي يأمر على الفور بتذليلها ، مشيرا إلى بداية الموجة  كانت  امس الاثنين  وتستمر لمدة 15 يوما لتغطى كافة مراكز المحافظة.

 

إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية (5)
إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية 

 

إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية (6)
إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية 

 

إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية (7)
إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية 

 

إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية (1)
إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية 

 

إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية (2)
إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية 

 

إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية (3)
إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية 

 

إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية (4)
إزالة 195 حالة تعد على أملاك الدولة فى القليوبية 

 


أخبار القليوبية

حملات إزالة التعديات على الأراضي

التعديات على الأراضي الزراعية

القليوبية

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