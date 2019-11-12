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خالد صلاح
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كوريا الشمالية: أمريكا تسعى للهيمنة العسكرية على شمال شرق آسيا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:49 ص
كوريا الشمالية: أمريكا تسعى للهيمنة العسكرية على شمال شرق آسيا زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج (أ ش أ)

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انتقد موقع الدعاية الكورى الشمالى أورى مينجوك كيرى اليوم الثلاثاء الولايات المتحدة، وأكد أنها تسعى للتواجد في كوريا الجنوبية بهدف الهيمنة العسكرية على شمال شرق آسيا، وإعداد الجيش الكورى الجنوبى بإجراء التدريبات المشتركة لغزو الشمال، فضلا أن وجود هذه القوات يشكل تهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وذكر الموقع أن إعلان بانمونجوم، وإعلان بيونج يانج المشترك والاتفاق العسكري بين الكوريتين في العام الماضي بمثابة إعلان بعدم حدوث اعتداءات بين الكوريتين، مؤكدا أن تبريرات تمركز القوات الأمريكية في الجنوب لم يعد لها وجود


وأوضح أن مفاوضات تقاسم تكلفة الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنتهك إعلان عدم الاعتداء بين الكوريتين، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية لا تتخذ موقفا قويا ضد المطالبة غير المعقولة من واشنطن بزيادة حادة في حصة سول في تكاليف الدفاع، وتدعو القوى المحافظة في الجنوب إلى عدم معارضة الولايات المتحدة، مما يعد خيانة للبلاد وعارا عليها .

 


كوريا الشماليه

امريكا

اسيا

كوريا الجنوبيه

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