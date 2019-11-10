كوريا الجنوبية: أمريكا تطلب من كوريا الشمالية العودة للمحادثات

قال مستشار الأمن القومى فى كوريا الجنوبية اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تحاول "بإصرار شديد" إقناع كوريا الشمالية بالعودة للمفاوضات مع اقتراب مهلة حددتها بيونج يانج لواشنطن لإبداء المرونة من الانتهاء بنهاية العام.

وقال تشونج يوي يونج مستشار الأمن القومي للصحفيين إن بلاده تأخذ المهلة التي حددتها كوريا الشمالية على محمل الجد على الرغم من جمود في جهود تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وأمهل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أبريل الولايات المتحدة حتى نهاية العام لإبداء المزيد من المرونة وحذر مسؤولون في كوريا الشمالية الولايات المتحدة من مغبة تجاهل تلك المهلة.