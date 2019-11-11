بيونج يانج تنتقد مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع الأمريكية فى سول

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انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، مفاوضات تقاسم تكاليف تمركز القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية المخطط إجراؤها الشهر الجارى.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن موقع " أورى- مينجوك-كيرى" الكورى الشمالى قوله، "إنه كلما قدمت السلطات الكورية الجنوبية أموالها التى جمعت من ضرائب الشعب للجانب الأمريكى باعتباره كبير البيت الموقر فإنها بذلك تضيق الخناق أكثر على شعبها وتعمل كخادمة للاستعمار".

وانتقد الموقع سول قائلا "إن تكاليف الدفاع التي تقدمها كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة سنويا باعتبارها تكاليف حرب لغزو كوريا الشمالية تهدف إلى تدمير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

ووصف موقع دعائي كوري شمالي آخر، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تمتص مبالغ خيالية من الشعب الكوري الجنوبي"، منتقدا السلطات الكورية الجنوبية بأنها تمجد ذلك وتقدم له كل ما عندها فيما نقل هذا الموقع خبرا بالتفاصيل عن تظاهرات نظمتها منظمات مدنية في كوريا الجنوبية احتجاجا على رفع حصة تكاليف الدفاع.