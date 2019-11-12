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ضبط 30 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرها لخارج البلاد

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:40 م
ضبط 30 ألف كتاب منسوخ ومقلد قبل تصديرها لخارج البلاد كتب - أرشيفية
كتب سليم على – محمد أبو عوض

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شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية لمكافحة الجريمة والتعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومواجهة جرائم البث الفضائى ونسخ وتقليد برامج الحاسب الآلى، جرائم نسخ الكتب والمؤلفات بدون إذن المؤلف.

 

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات، بعدما أكدت التحريات اعتزام (إحدى الشركات) تصدير شحنة كبيرة من الكتب المختلفة من خلال مخزنها الكائن بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وتم استهداف المخزن ، وضُبط بداخله "564 طرد يحتوى على 30 ألف كتاب "مقلد ومنسوخ وبدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية"معدة للشحن والتصدير إلى إحدى الدول العربية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ودون وجود كشوف تعبئة لمحتوى الطرود، بالمخالفة للوائح الجمركية.

 

كما ضبط الحملات فى مجال مكافحة جرائم المصنفات، بعدما استهداف عدد من المقاهى والكافيتريات ومحلات ألعاب الفيديو، لقيامهم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبل كل واقعة على حدة.


وزارة الداخلية

كتب مقلدة

مخزن بالسلام

المضنفات

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