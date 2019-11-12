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ضبط تشكيل عصابى لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:59 م
ضبط تشكيل عصابى لاتهامه بغسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات مخدرات _ اموال - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أمنية الموجى

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ضبطت الأجهزة الأمنية 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .

 

وذكرت مباحث الأموال العامة، أنه تم ضبط تشكيل عصابى ضم 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجوئهم لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 30 مليون جنيه).


غسل اموال

تجارة المخدرات

تشكيل عصابي

الاموال العامة

غسيل اموال

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