صور.. محافظ أسوان يبحث آليات تنفيذ مشروع التنمية الشاملة لقرية أقليت

أسوان – عبد الله صلاح

عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اجتماعا موسعاً لاستعراض المحاور الرئيسية وآليات تنفيذ مشروع التنمية الشاملة لقرية أقليت بمركز كوم أمبو، استمرارا للتعاون المتواصل بين المحافظة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل دعم تطوير العشوائيات وتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الظروف المعيشية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجات بمختلف المراكز والمدن وخاصة المناطق المحرومة والبعيدة والنائية.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المشروع يساهم فى خدمة أكثر من 13 ألف نسمة وتنفذه جمعية مصر المحروسة بلدى وبدعم وتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بداية من منتصف الشهر الحالى ويستمر على مدار عام ونصف.

حضر الاجتماع عماد ربيع رئيس مجلس إدارة جمعية مصر المحروسة والوفد المرافق له ، بجانب مديرى الصحة والتربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة ، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

وخلال الاجتماع أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالمبادرات الجادة لجمعية مصر المحروسة ومؤسسة بنك مصر والتى تعكس المشاركة المجتمعية الفعالة والجادة لمساندة الجهود الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لأهالى أسوان فى العديد من المجالات التنموية، مؤكداً أن المحافظة تحرص دائماً على تقديم يد العون والمساندة لكافة المبادرات والجهود المبذولة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لمحدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا وخاصة فى المناطق البعيدة والنائية وهو الذى يعكس روح التلاحم والتعاون الذى تعيشه مصرنا الجديدة لتنفيذ وتطبيق حزمة المبادرات والتكليفات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وطالب المحافظ من مسئولى الجمعية بأن يتم مراعاة تأمين وصلات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى عند تنفيذها بالمدارس أو المناطق المستهدفة حفاظاً على سلامة أرواح المنتفعين بها.

ومن جانبه أوضح عماد ربيع بأن مشروع التنمية الشاملة لقرية إقليت يهدف إلى تحسين نوعية الحياة للسكان والأهالى من خلال إحداث طفرة نوعية وتطوير كامل بالوحدة المحلية لقروى إقليت والتى تخدم 7 قرى بها فى العديد من المجالات التعليمية والاقتصادية والبيئية والزراعية والاجتماعية ، فضلاً عن خدمات البنية الأساسية.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 4,5 مليون جنية وتشمل تطوير مدرسة إقليت الابتدائية من خلال تجهيز وتدعيم 10 قاعات لرياض الأطفال ، بجانب تأثيث حديقة للطفل بالمدرسة وتسديد المصروفات المدرسية لعدد 100 طالب من الفقراء ، وتوفير الزى المدرسى أيضاً لـ 100 طالب أخر ، كما أنه مستهدف إجراء التحاليل وتوفير العلاج لعدد 500 شخص ، علاوة على توفير الأدوية اللازمة لـ 250 طفل مريض بالمجان ، وكذا توفير 500 شقرة للحلاقة للوقاية من فيروس سى ، بالإضافة إلى تطوير مركز شباب القرية وتأسيس نادى اجتماعى ومسرح مكشوف ونادى للمرأة وتدعيمهم بكافة الأجهزة والأدوات المطلوبة ، أما بالنسبة للوحدة الصحية بإقليت فقد تم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية مصر المحروسة أن المشروع يتضمن أيضاً تبنى وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية لدعم خدمات البنية الأساسية والمرافق العامة بالقرية ومنها مبادرة لإنارة الشوارع وأخرى لإنشاء مظلة ودورات مياه للسيدات بمكتب بريد القرية ، بجانب بناء 10 منازل ، وتوصيل مياه الشرب للشوارع الرئيسية بالقرية ، فضلاً عن دعم وتشجيع الشباب للتوسع فى تنفيذ المشروعات المتناهية فى الصغر بإجمالى 65 مشروع لتكون نموذجاً يحتذى به ولتساهم فى توفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب.

وشهد الاجتماع عرض فيلم تسجيلى عن ما قامت به جمعية مصر المحروسة بلدى من أعمال تطوير بقرية الرغامة البلد بمركز كوم أمبو بتكلفة وصلت إلى 4 مليون جنيه والتى تم الانتهاء منها فى مايو الماضى، كما تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومسئولى الجمعية تقديراً لدورهم المتميز والجاد فى خدمة المجتمع الأسوانى.











