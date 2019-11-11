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محافظ أسوان يشهد احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد.. صور

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 04:39 م
محافظ أسوان يشهد احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد.. صور محافظ أسوان فى احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد
أسوان - عبد الله صلاح

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شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الاثنين، فعاليات احتفال جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة من أبناء المحافظة.

 

وحضر الاحتفال، اللواء باسم عزت مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات الأمنية والعسكرية والشعبية والتنفيذية والدينية.

 

وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة وجه محافظ أسوان التحية لكل شهيد على ما قدمه لبلده من التضحية بروحه الطاهرة فداء للوطن ليكون تجسيداً حياً لأسمى معانى الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم ، بجانب التماسك والترابط ككتلة واحدة وهو الذى يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة بأننا قادرين على مواجهة أى تحديات بالالتحام والوحدة بين الشعب والجيش والشرطة.

 

وأشار إلى أن مصر حالياً تشهد تضحيات بأرواح أعز الرجال الأبرار لصد كافة أشكال العنف من قوى الظلام والإرهاب ، كما تشهد جبهة حرب أخرى بمشروعات فى جميع القطاعات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب ورفع مستوى الخدمات والمرافق العامة تحسين مستوى معيشة وحياة أكثر من 100 مليون مصرى.

 

وأكد اللواء أحمد إبراهيم أن المحافظة من جانبها لا تدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وعلى رأس ذلك إطلاق أسمائهم على المدارس والشوارع والكبارى وغيرها من المنشآت الهامة لنرد بعض الجميل لأبطالنا من شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة.

 

والجدير بالذكر بأن احتفال جمعية المحاربين القدماء قد استهل فعالياته بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمات لوكيل وزارة الأوقاف.

 

فيما شهدت فعاليات الاحتفال أيضاً تقديم فرقة الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان لمجموعة من الأغانى الوطنية والدينية، وقام المحافظ بالتقاط الصور التذكارية معهم ، كما تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير جمعية المحاربين القدماء ، أعقبه تكريم المحافظ لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من القوات المسلحة والشرطة.

 

احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد (1)
احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد 

 

احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد (2)
احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد 

 

احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد (3)
احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد 

 

احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد (4)
احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد 

 

احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد (5)
احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد 

 

احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد (7)
احتفال جمعية المحاربين القدماء بيوم الشهيد 

 


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اسوان

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