صور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ومراقبة الأسواق بـ4 محافظات

المحافظات - عمرو خلف - عبد الله صلاح – هانى فتحى - جمال حراجى

شهدت محافظات أسوان وسوهاج وبنى سويف والإسماعيلية، اليوم الثلاثاء ، حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومراقبة الأسواق وضبط الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

ففى أسوان، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بعدد من المحلات والأسواق بشارع كسر الحجر ونطاق حى جنوب.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد بأن جهود الحملة أسفرت عن رفع 90 حالة تعدى وإشغال، مع تحرير 6 محاضر إشغال طريق، علاوة على ضبط 80 من المضبوطات المتنوعة.

وأشار خلال بيان صحفى، إلى أن حملة إزالة الإشغالات شهدت مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة المقدم عاطف عبد الله مدير شرطة المرافق، بجانب مساعدين رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والعاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة.

وفى بنى سويف، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن حملة اشغالات برئاسة الأستاذ أحمد دسوقي،وفى حضور اللواء أشرف شعراوى مساعد مدير الأمن للجنوب، ،الرائد مصطفى أحمد شرطة المرافق ببنى سويف،وعبد اللطيف محمود نائب رئيس الوحدة المحلية،أحمد وهبة رئيس قسم الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 417 حالة إشغال متنوعة من شوارع الجيش وسعد زعلول وبعض الشوارع والميادين الحيوية بالمدينة، وشملت (أثاث مستعمل ،تاندات وفاترينات صاج وخشب ،كراسى بلاستيك، طاولات ،عروق خشبية، تعديات على الأرصفة أعمدة وسلاسل حديدية، لافتات عشوائية بدون ترخيص، أرصفة عشوائية، باعة جائلين ...)، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ووسط تأمين الجهات الأمنية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه شدد المستشار هانى عبد الجابر محافظ على ضرورة استمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للمدن ،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة،تطبيقا للقانون.

وفى الإسماعيلية ، أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الاسماعيلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لانطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارا من صباح يوم الأثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجارى وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

وأضاف نائب المحافظ أن التعديات التى تستهدفها الموجة الرابعة عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين و الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.

ولليوم الثانى على التوالى من بدء تنفيذ وانطلاق الموجة تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 12 من شهر نوفمبر الجارى تنظيم حملة إزالات مكبرة بنطاق مركزومدينة الإسماعيلية وتحت إشراف ومتابعة اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد وائل حمزة رئيس المركز والمدينة ونائبه محمود الصورى واللواء منصورلاشين مساعد مدير الأمن وبمعاونة ومشاركة الأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة وجهاز حماية الأراضى وممثلى كافة الجهات المعنية.

وأسفرت أعمال الحملة عن إزالة التعديات على مساحة اجمالية قدرها 80 فدان بمنطقة أرض جمعية العاشر من رمضان بنطاق مركز ومدينة الاسماعيلية وإزالة عدد 90 حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 15 ألف مترا مربعا.

ويأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن المضى قدما فى تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية لملف استرداد أراضى الدولة وحق الشعب والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية و استكمالا لجهود الدولة لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

وفى سوهاج، أعلنت المحافظة عن تحرير 56 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط 810 كيلو جرام حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2 طن و300 كيلو جرام دقيق فاسد تم إعدامه، تزامناً مع موسم "المولد النبوى الشريف" .

جاء ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمراكز " سوهاج، وحى غرب، وطما، والمراغة، وطهطا "، خلال اليومين الماضيين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أنه شنت حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بأولاد نصير بقرية ادفا، أسفرت عن تحرير 13 محضر متنوع لمخالفات تنوعت بين، إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، ومخالفة اشتراطات نظافة، وعدم الإعلان عن اسعار، وإعدام منتجات منتهية الصلاحية.

وأضاف انه تم ضبط وإعدام 750 كيلو جرام حلوى مصنعة محلية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 40 كيلو جرام لحوم، و 20 كيلو جرام فراخ فاسدة، وذلك خلال حملة مكبرة بحى غرب سوهاج شملت مناطق " العارف، والشهيد، وسيالة أولاد نصير"، مشيراً الى إعدام 2طن و300 كيلو جرام، دقيق منتهى الصلاحية، بحملات مكبرة بمركز طما، مؤكداً إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر المتحدث الرسمى أنه فى مركز ومدينة المراغة، تم تحرير 23 محضر متنوع بدائرة المركز شمل " إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية، ومخالفة إشتراطات النظافة، وعدم إعلان عن الأسعار"، بالإضافة إلى ضبط 10 باعة جائلين لتعديهم على الطريق العام .

وفى مركز ومدينة طهطا، قال على محمد رفاعى رئيس المركز أنه تم ضبط 60 كيلو جرام حلوى المولد ملونة بألوان غير مصرح بها صحيا، لافتا الى التحفظ عليها وإعدامها، مشيراً إلى تحرير 20 محضر مخالفات متنوعة منها " خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص أوزان، وتشغيل عمال بدون شهادة صحية"، بالإضافة إلى ضبط 50 كيلو جرام ملح طعام غير صالح للإستهلاك الآدمى .



إزالة التعديات على مساحة 80 فدان بالإسماعيلية



إزالة التعديات على مساحة 80 فدان بالإسماعيلية



إزالة التعديات على مساحة 80 فدان بالإسماعيلية



إزالة التعديات على مساحة 80 فدان بالإسماعيلية



إزالة التعديات على مساحة 80 فدان بالإسماعيلية



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملات تموينية بمراكز سوهاج



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وسط مدينة أسوان‎



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وسط مدينة أسوان



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وسط مدينة أسوان



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وسط مدينة أسوان‎



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وسط مدينة أسوان



حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وسط مدينة أسوان‎



حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز و مدينة الفشن

حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز و مدينة الفشن

حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز و مدينة الفشن

حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز و مدينة الفشن

حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز و مدينة الفشن