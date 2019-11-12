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صور.. نائب محافظ الإسماعيلية: إزالة التعديات على 18 فدان والبناء على أرض زراعية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 12:51 م
صور.. نائب محافظ الإسماعيلية: إزالة التعديات على 18 فدان والبناء على أرض زراعية إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأبو صوير
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لانطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها اعتبارًا وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

أضاف نائب محافظ الإسماعيلية، أن التعديات التى تستهدفها الموجة الرابعة عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.

وأشار المهندس أحمد عصام الدين، إلى أنه مع بداية اليوم الأول لانطلاق الموجة الرابعة عشر تم تنظيم حملة إزالات مكبرة بنطاق مركز ومدينة أبوصير وتحت اشراف ومتابعة اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيد النخيلى، رئيس مركز ومدينة أبوصوير واللواء منصور لاشين، مساعد مدير الأمن وبمعاونة العميد غزالى عسكر، مأمور مركز شرطة أبوصوير وممثلى كافة الجهات المعنية. 

وأسفرات أعمال الحملة عن ازالة التعديات على مساحة 18 فدان بنطاق قرية المنايف وازالة 5 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بناحية الواصفية بإجمالى مساحة 3336 مترًا مربعًا.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية، أن ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن المضى قدما فى تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية لملف استرداد أراضى الدولة وحق الشعب والتصدى بكل حسم لأاى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واستكمالًا لجهود الدولة لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وانهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

 

ازالة الموجة 14 بأبوصوير (1)
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بأبو صوير 
 
ازالة الموجة 14 بأبوصوير (2)
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بأبو صوير 

 

ازالة الموجة 14 بأبوصوير (3)
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بأبو صوير 

 

ازالة الموجة 14 بأبوصوير (4)
إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بأبو صوير 

 

 


نائب محافظ الاسماعيليه

ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة

الاسماعيلية

ابو صوير

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