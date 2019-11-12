شاهد تجميع أول مقاتلة روسية للجيل الخامس تنتج على دفعات

هند المغربى

قال نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، إن العمل على تجميع أول مقاتله روسيه للجيل الخامس يتم إنهاؤه في مصنع "غاغارين" بمدينة "كومسومولسك" بشرق سيبيريا.

وأضاف قائلا: لا شك أن عملية تجميع أول مقاتلة للجيل الخامس "سو-57" على دفعات تختتم العام الجاري، لافتا إلا أن السنة المقبلة ستشهد إنتاج طائرة أخرى كي يزداد لاحقا عدد الطائرات للجيل الخامس أضعافا". وفقا ماتم نشره بموقع روسيا اليوم اليوم الثلاثاء .

جاء ذلك على خلفية فيديو تم عرضه على قناة "زفيزدا" العسكرية الروسية لتجميع أول مقاتلة روسية للجيل الخامس والتي تنتج على دفعات.

وأفاد وزير الدفاع الروسي أن الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع ومصنع "غاغارين" تقضي بتسليم 70 طائرة من طراز "سو-57" للجيش الروسي بحلول عام 2028.

يذكر أن الجزائر وفيتنام والهند والصين وميانمار أبدت اهتماما بشراء الطائرة الروسية بعد إعلان وزارة الدفاع عن إطلاق عملية إنتاجها بدفعات كبيرة.