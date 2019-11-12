سول تفوز بحق تنفيذ مشاريع إنسانية لمساعدة بيونج يانج

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن حكومة سول هى أول حكومة محلية تفوز بحق تنفيذ مشاريع مساعدات إنسانية للشمال بشكل مستقل.

وقالت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إنها وافقت على طلب مدينة سول لتنفيذ مشاريع مساعدة للشمال، موضحة أن الحكومة استوفت الشروط ذات الصلة مثل الحفاظ على علاقة مستقرة مع الشمال والتزام الشفافية في توزيع المساعدات ما يهيئها لإدارة مشاريع المساعدة".



وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن خطتها لتقديم 50 ألف طن من الأزر لكوريا الشمالية من خلال برنامج الغذاء العالمى لمساعدة بيونج يانج على مواجهة النقص الحاد فى الغذاء، ولكن الشطر الشمالي رفض العرض.