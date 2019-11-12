تفاصيل ضرب مدرس لطالب بالخرطوم بالخصوص.. والتعليم تحيله للشئون القانونية

القليوبية - فريق المحافظات

شهدت بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، واقعة ضرب مدرس لطالب بالصف الثانى الإعدادى وضربه بخرطوم وسحلة أمام زملائه.

وروت والدة الطالب "سماح علي" تفاصيل الواقعة لليوم السابع، قائلة: "ابنى أدهم محمد كمال بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، حيث تعدى مدرس مادة العلوم بالمدرسة بالضرب بالخرطوم وسحل ابنى، وذلك لإدعائه أن نجلى يحدث ضجيج بالفصل، وبعد ضربه طلب منه أنه يكتب ما كتبه المدرس على سابورة الفصل، فرفض ابنى لعدم قدرته على الكتابة من شدة الضرب الذى وقع عليه خاصة وأن نجلى مريض ويعالج".

وأضافت الأم: "ماذا فعل طفل صغير ليتم تعذيبه بالضرب البشع، وعندما ذهبت الى المدرسة لاشتكى لهم مما تعرض له نجلى، قام نجل صاحب مدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص، بطردى أنا ونجلى من المدرسة، والى الآن يتمكن نجلى من الذهاب الى المدرسة بعد ضربه وطرده ويمر بحالة نفسيه سيئة"، مشيرة إلى أنها حررت محضر رقم 6406 إدارى قسم الخصوص بالواقعة.

وأشارت "سماح" إلى أنها تقدمت بعمل شكوى بوزارة التربية والتعليم ضد المدرس حملت رقم 9053، وشكوى بالتربية والتعليم بمحافظة القليوبية حملت رقم 6692، لكى يحصل ابنها على حقه وما تطلبه هو حقة ليكمل مسيرة تعليمه.

من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه تلقى شكوى من والدة الطالب أدهم محمد كمال رقم 6692 ضد مدرس بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص لتعديه بالضرب على نجلها.

وأشار "عجلان" لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم إحالة الواقعة للشؤون القانونية، ويتم التحقيق بالواقعة، وسيتم محاسبة أى مقصر طبقا للقانون ولا تهاون مع أى شخص مخطأ، مؤكدا حرصه على تطبيق المعاملة الحسنة مع الطلاب داخل دور العلم.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص ببلاغ والدة الطالب أدهم محمد كمال بالصف الثانى الإعدادى ضد مدرس، بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتعدى على نجلها بالخرطوم مما إصابته بعدة إصابات بجسدة.

وعللت والدة الطالب فى شكواها، أن السبب عدم قدرة نجلها على الكتابة وراء المدرس، لقيام المدرس بضرب الطالب بسب أنه يحدث ضجيج بالفصل، مما آثار غضبه وقام بالتعدى علية مرة أخرى بخرطوم محدثا إصابات بجسده، تحرر عن ذلك المحضر رقم19071 جنح الخصوص وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بالخصوص باستدعاء المدرس للتحقيق فى محضر حررته ولية أمر أحد الطلاب بمدرسة الرضوان الخاصة اتهمته فيه بضرب ابنها بالخرطوم وإصابته بإصابات فى الظهر والأجناب والوجه.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث فى الواقعة.