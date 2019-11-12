نيابة الخصوص تستدعى مدرسا للتحقيق معه لتعدية بالضرب على طالب بالخرطوم

كما طلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة.

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من والدة الطالب أدهم محمد كمال بالصف الثاني الإعدادى ضد مدرس بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتعدى علي نجلها بالخرطوم مما أصابه بعدة إصابات بجسده.

وعللت والدة الطالب في شكواها، أن السبب عدم قدرة نجلها علي الكتابة وراء المدرس بعد أن قام بضربه بحجة أنه يحدث ضجيجا مما أثار غضب المدرس وقام بالتعدى علية مرة أخري بخرطوم محدثا إصابات بجسده تحرر عن ذالك المحضر رقم19071 جنح الخصوص وتولت النيابة التحقيق.