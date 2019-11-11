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خالد صلاح
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مدرس يعتدى بالضرب بالخرطوم على طالب بمدرسة بالخصوص

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:37 م
مدرس يعتدى بالضرب بالخرطوم على طالب بمدرسة بالخصوص أثار التعدى على الطالب
القليوبية - فريق المحافظات

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تعدى مدرس بمدرسة خاصة بمدينة الخصوص على طالب بالصف الثانى الإعدادى بالخرطوم، لعدم قدرته على الكتابه ونقل ما كتبة المدرس من أعلى سبورة الفصل، وذلك بعد تعدى المدرس عليه بالضرب لقيامه بعمل ضجيج بالفصل، مما أثار غضب المدرس والتعدى عليه مره ثانيه بالضرب بالخرطوم محدثا إصابات فى جسده، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص ببلاغ والدة الطالب أدهم محمد كمال بالصف الثانى الإعدادى ضد مدرس، بمدرسة الرضوان الخاصة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتعدى على نجلها بالخرطوم مما أصابه بعدة إصابات بجسدة.

 

وعللت والدة الطالب فى شكواها، أن السبب عدم قدرة نجلها على الكتابه وراء المدرس، لقيام المدرس بضرب الطالب بسب أنه يحدث ضجيج بالفصل، مما أثار غضبه وقام بالتعدى علية مرة أخرى بخرطوم محدثا إصابات بجسده، تحرر عن ذالك المحضر رقم19071 جنح الخصوص وتولت النيابة التحقيق.


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القليوبيه

تعدى مدرس على طالب بالخرطوم

مدير امن القليوبية

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