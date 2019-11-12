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"النايض": قبول حكومة الوفاق بمحاكمة سيف القذافى خارج ليبيا استهانة بالسيادة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:30 م
"النايض": قبول حكومة الوفاق بمحاكمة سيف القذافى خارج ليبيا استهانة بالسيادة الدكتور عارف على النايض
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض على أن حكومة الوفاق فى ختام جلسة الاستماع الثالثة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن قضية سيف الإسلام القذافى قد استكملت عار الاستهانة بالسيادة الوطنية الليبية، وذلك بإعلان قبولها لمحاكمة سيف الإسلام خارج ليبيا.

قال النايض فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الثلاثاء إن هذه الخطوة طامة أخرى تضاف  إلى  إعلان  حكومة الوفاق عدم  قبول شرعية برلمان ليبيا المنتخب من الشعب، وعدم قبولها قانون العفو العام الصادر عنه والذى شكل بارقة أمل نحو المصالحة الوطنية والتسامح الإجتماعى.

وأشار النايض إلى أن تجاهل القضاء الوطنى الليبى وتدمير دائرة إختصاصه، وازدراء المشرع الليبى وقوانينه، وتسليم أى مواطن ليبي أمر مستهجن ومرفوض.

وأوضح النايض أن ذلك ليس بمستغرب من  حكومة غير منتخبة استبدت بمصائر الليبيين وقوتهم لمدة فاقت  الأربع سنوات دون  ثقة البرلمان المنتخب ودون أداء اليمين الدستورى، فضلا عن صدور عشرات الأحكام القضائية الليبية ضدها إلا أن الوفاق تعاملت مع تلك الأحكام بكل استكبار وصلف.

 

 


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