قبائل المنطقة الغربية بليبيا تستنكر طلب الجنائية الدولية تسليم سيف القذافى

كتب : أحمد جمعة

أعرب مجلس القبائل بالمنطقة الغربية فى ليبيا، عن شجبه واستنكاره الشديد لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية السلطات فى ليبيا بتسليم سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافى.

وقال مجلس القبائل بالمنطقة الغربية فى ليبيا ، اليوم الخميس ، إن محكمة الجنايات الدولية جددت المطالبة بتسليم الدكتور سيف الإسلام القذافى ، لافتا إلى أن هذه الأحكام المُتهم بها جائرة وحاقدة ومستوردة ، متهمة من وصفتهم بـ"الخونة المرتزقة" الذين باعوا شرفهم للأعداء من خلال تنصيبهم دُمى للأمبريالية العالمية وأدوات لمن وصفتهم بـ"دول الشيطان قطر – تركيا" فى دفع الجنائية الدولية للمطالبة بتسليم سيف القذافى.

وأعرب البيان عن استغرابه من الأحكام الجائرة والظالمة والتى لا تستند إلى أى قاعدة شرعية، كما أن المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية، وقامت بأمر من مجلس الأمن الدولى، وأن الأمر النهائى لها لا لغيرها.

وجدد المجلس فى بيانه التأكيد على أن سيف الإسلام القذافى، هو قائد المصالحة الوطنية الليبية، والرمز الثانى بعد العقيد معمر القذافة، لافتا إلى ان القبائل الليبية هى الممثل الوحيد والشرعى للشعب الليبى الأبى، لافتا إلى أنه لا مكان للخونة والمأجورين.