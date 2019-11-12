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العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا: العاصمة الإدارية مستقبل مصر وموقعها عبقرى

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 05:23 م
العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا: العاصمة الإدارية مستقبل مصر وموقعها عبقرى مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
كتب : أحمد يعقوب - عبد الحليم سالم - هبة السيد - مدحت عادل - أحمد حسن - هانى الحوتى - إسلام سعيد .. تصوير : حسين طلال - كريم عبد العزيز

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أكد محمد هانى العسال، العضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، أن التصدير العقارى لابد أن يتم توجيهه للدول العربية والخليجية على أن تكون الوحدات متشطبة ومتسجلة، مع إمكانية تأجير الوحدة وكيفية البيع، وبالتالى يمكن من خلال ذلك تعظيم تصدير العقار وكذا بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

وجاء ذلك خلال كلمته فى جلسة العقارات،  بقمة مصر الاقتصادية اليوم، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية فهو مشروع عبقرى، من حيث الموقع والإمكانيات والبنية الأساسية.

 

وأشار العسال، إلى أن مستقبل مصر هو فى العاصمة الإدارية، التى تعد امتدادا طبيعيا للقاهرة الجديدة والشروق والمستقبل ومدينتى، لافتا إلى أنها ستضم المصالح والخدمات الحكومية، مما يعد عامل جذب قوى.

 

وأضاف محمد هانى العسال، أنه من المهم أن تترك الحكومة الفرصة للقطاع الخاص فى العقارات وتكتفى هى بالتنظيم بحيث يحظى القطاع الخاص بفرص أكبر.

 

وأوضح أن هناك تحديات كثيرة، نتيجة دخول مطورين ليس لديهم خبرة كافية، وبالتالى لابد من عمل اتحاد مطورين، بحيث يكون هناك نظاما وآلية لحماية المطورين، لافتا إلى أنه لابد من وضع خطة لتصدير العقار بشكل واضح وبالتناغم مع كل المطورين العقاريين.


قمة مصر الاقتصادية

جلسة العقارات

العاصمة الإدارية

محمد هانى العسال

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