الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 32 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗى الأﻧﺤﺎء ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ.

وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية فى اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣتى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻷﻧﺤﺎء ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋلى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﺳﻼﺳﻞ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺤﺮ الأﺣﻤﺮ وﺟﻨﻮب ﺳﻴﻨﺎء، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑية ﻏﺮﺑية ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.