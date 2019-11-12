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اعراض الحمل فى الشهور الأولى القىء والإمساك

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 03:00 ص
اعراض الحمل فى الشهور الأولى القىء والإمساك أعراض الحمل - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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أعراض الحمل تختلف من امرأة إلى أخرى، ولكن هناك بعض الأعراض التي تتعرض لها معظم النساء خلال الأشهر الأولى من الحمل، ومما لاشك فيه أن الحمل  يعد من أهم الأمنيات التي تسعى لتحقيقها الكثيرات، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أعراض الحمل في الشهور الأولى لدى النساء، وذلك وفقا لموقع "webmed".

اعراض الحمل

أعراض الحمل  
 

أعراض الحمل تبدأ أن تظهر بعد الشهر الأول، وذلك يرجع إلي وجود الحمل أول شهر في الأنابيب ويكون الحمل عبارة عن دم حتي تنغرس البويضة في الرحم، وهنا تبدأ أعراض الحمل في الظهور.

اعراض الحمل

فعندما يظهر هرمون الحمل في الجسم تبدأ المرأة بالشعور ببعض الأعراض التي يجب علي كل حامل التعرف عليها وإجراء تحليل الحمل والاطمئنان علي صحة الجنين داخل الرحم، ومنها:

اعراض الحمل

أعراض الحمل هي:
 

- تغيرات فى شكل وحجم الثدى تعد من أبرز اعراض الحمل التي تظهر علي المرأة الحامل، فيصبح الثدي أكثر انتفاخا وألما وذلك نتيجة لارتفاع نسبة هرمون الحمل في الجسم.

-الرغبة الملحة في الغثيان تعد من أبرز اعراض الحمل لدي النساء في بداية الحمل، ويكون في أي وقت من أوقات اليوم وليس شرطا أنه غثيان صباحي.

اعراض الحمل

 -الشعور بالتعب والإرهاق من أبرز أعراض الحمل التي تتعرض الكثير من الحوامل، ويصاحب ذلك أيضا كثرة النوم، وهذا الأمر يعد طبيعيا ولا داعي للقلق.

- كثرة التبول من اعراض الحمل الاولي التي تتعرض لها الكثير من الحوامل، وذلك نتيجة للتغيرات الهرمونية التي تطرق في حياتها اليومية.

- الإمساك نعم تتعرض الكثير من الحوامل للإصابة بالإمساك وهذا الأمر قد يصاحبها أول ثلاثة أشهر من الحمل نتيجة لارتفاع هرمون الحمل في الجسم، وهذا الأمر يعد من أعراض الحمل.

اعراض الحمل

-الإفرازات المهبلية، تتعرض الكثير من النساء خلال فترة الحمل لنزول الافرازات المهبلية اللزجة، وهذا الأمر يعد من أعراض الحمل في الشهور الأولي.

-تغير طعم الفم  تلاحظ بعض الحوامل لتغير في طعم الفم عند تناول الطعام أو عند شراب أي شيء، ولذا عليكي الاطمئنان ولا داعي للقلق فهذا من اعراض الحمل في الشهور الاولي.

-غياب الدورة الشهرية بكل تأكد هذا العرض يعد من أهم الأعراض التي تثبت الحمل، فعندما تغيب الدورة الشهرية ولا تنزل في موعدها وإجراء اختبارات الحمل العديدة، فهذا يعد من الأمور اللازمة للتأكد من الحمل، وهذا يعد من أبرز وأهم أعراض الحمل.

 


أعراض الحمل

الحمل

اعراض الحمل في الشهور الاولي

ما هي اعراض الحمل

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