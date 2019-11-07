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اعراض الحمل تغير الثدى والتعب والارهاق

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:00 ص
اعراض الحمل تغير الثدى والتعب والارهاق صورة أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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الحمل يعد من أهم الأمنيات لدى الكثير من النساء، وتختلف علاماته وأعراضه من امرأة إلى أخرى وأيضا من حمل إلى آخر، ولكن هناك العديد من العلامات المؤكدة والتي تساعد في تحديد إذا كانت هذه المرأة حامل أم لا، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline  و webmed".

اعراض الحمل

أعراض الحمل  
 

تتعرض الكثير من النساء لبعض التغيرات نتيجة لإفراز هرمون الحمل في الجسم، وهناك أيضا بعض الأعراض التي يجب التعرف عليها، ولكن ليس بشرط أنها تؤكد الحمل، ولكن الشيء الوحيد الذي يساعدك في تحديد إذا كنتي حامل أم لا هو اختبار الحمل المنزلي أو بالدم.

 

اعراض الحمل

أعراض الحمل هي:

- تغيرات فى شكل وحجم الثدى..

نعم تتعرض بعض النساء خلال الحمل بتغيرات في الثدى، فيصبح أكثر انتفاخا وألما، وهذه تعد من علامات الحمل المبكرة، ونتيجة ارتفاع هرمون الحمل في الجسم.

اعراض الحمل

-الرغبة في الغثيان..

نجد أن الكثير من النساء خلال فترة الحمل الأولي يرغبن في الغثيان والتقيوء، ويطلق علي هذا الأمر الغثيان الصباحي ولكن في الحقيقة ليس بشرط أن يصبح في الصباح فقط ولكن الكثير من نساء يتعرضن لهذا الأمر في أوقات عديدة وليس في الصباح فقط.

اعراض الحمل

-الشعور بالتعب أو الإرهاق..

يعد هذا الأمر من الأمور الطبيعية الخاصة بأعراض الحمل، ويرجع السبب لحدوث العديد من التغيرات الهرمونية الخاصة بهذا الأمر، ولا داعي للقلق من هذه الأعراض لأنها طبيعية جدا.

اعراض الحمل

- كثرة التبول..

الذهاب للحمام كثيرا والتبول الكثير يعد من علامات وأعراض الحمل، حيث أن هذا الأمر يكون نتيجة للإصابة بتغيرات هرمونية عديدة تتعرض لعا النساء خلال هذا الفترة الحرجة.

اعراض الحمل

- الإمساك..

تتعرض الكثير من الحوامل في أول ثلاثة أشهر للإصابة بالإمساك، وذلك نتيجة لارتفاع هرمون الحمل في الجسم.

اعراض الحمل

-الإفرازات المهبلية..

تتعرض بعض النساء خلال المراحل الأولي من الحمل لنزول العديد من الإفرازات المهبلية وهذا الأمر يعد من الأمور الطبيعية في بداية الحمل.

اعراض الحمل

-تغير طعم الفم..

تتعرض بعض النساء في بداية الحمل للشعور بوجود  طعم غريب فى الفم.

اعراض الحمل

-زيادة نسبة حاسة الشم..

نعم الحمل يتسبب في أن  تصبح حاسة الشم أكثر حساسية من المعتاد.

اعراض الحمل

-غياب الدورة الشهرية..

نعم هذا الأمر يعد هو القاطع في الحمل، فعندما تتعرض النساء لعدم نزول الدورة الشهرية في موعدها فهذا يعد دليل واضح علي الحمل، ويجب عليكي إجراء تحليل للحمل والتأكد منه.

اعراض الحمل


الحمل

اعراض الحمل

ما هي أعراض الحمل

ماذا تشعر الحامل

اعراض الحمل المبكرة

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