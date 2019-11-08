أعراض الحمل أهمها الغثيان والتعب

كتب بيتر إبراهيم

كثير من النساء بعد الزواج يرغبن فى الحمل مبكرًا وينتظرن نتيجة اختبارات الحمل سواء فى معمل التحاليل أو الاختبار المنزلى العادى الذى يتم شراؤه من الصيدلية، لكن هناك علامات مبكرة للحمل.

وقدم الموقع الطبى الأمريكى “MYOClinic”، أهم أعراض الحمل فى الشهور الأولى:

علامات الحمل الكلاسيكية والأعراض

قد تشمل العلامات والأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا للحمل ما يلي:

تأخير الدورة الشهرية

إذا كنت في سنوات إنجابك وبعد أسبوع أو أكثر دون بداية الدورة الشهرية المتوقعة، فقد تكونين حامل، ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الأعراض مضللة إذا كان لديك دورة طمث غير منتظمة.

كبر حجم الثديين

في وقت مبكر من الحمل التغيرات الهرمونية قد تجعل ثدييك حساسة ومؤلمة، ومن المحتمل أن يقل الانزعاج بعد بضعة أسابيع حيث يتكيف جسمك مع التغيرات الهرمونية.

الغثيان مع أو بدون القيء

غثيان الصباح، الذي يمكن أن يضرب في أي وقت من النهار أو الليل، يبدأ غالبًا بعد شهر واحد من الحمل، ومع ذلك، فإن بعض النساء يشعرن بالغثيان في وقت مبكر والبعض الآخر لا يشعرن به أبدًا، وفي حين أن سبب الغثيان أثناء الحمل غير واضح، فمن المحتمل أن تلعب هرمونات الحمل دورًا.

زيادة التبول

التبول أكثر من المعتاد، حيث تزداد كمية الدم في الجسم أثناء الحمل، ما يتسبب في معالجة كليتك لسائل إضافي ينتهي به المطاف في المثانة.

إعياء وتعب

يصنف التعب أيضًا بين الأعراض المبكرة للحمل، وخلال فترة الحمل المبكرة، ترتفع مستويات هرمون البروجسترون - ما قد يجعلك تشعر بالنعاس.

علامات وأعراض الحمل الأخرى

علامات وأعراض الحمل الأخرى الأقل وضوحًا والتي قد تواجهها خلال الأشهر الثلاثة الأولى تشمل:

النكد

فيضان الحمل في جسمك في بداية الحمل يمكن أن يجعلك تشعر بالعاطفة والبكاء بشكل غير عادي، حيث تكون تقلبات المزاج شائعة أيضًا.

الشعور بالإنتفاخ

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل المبكر يمكن أن تسبب لك الشعور بالانتفاخ، على غرار ما قد تشعر به في بداية الدورة الشهرية.