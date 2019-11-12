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أبو الغيط يشارك فى ختام أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبحرين

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 10:44 ص
أبو الغيط يشارك فى ختام أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبحرين أبو الغيط
(أ ش أ)

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يشارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، فى اختتام أعمال المؤتمر الـ (18) لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب والدورة الثالثة من المنتدى العالمى لرواد الأعمال والاستثمار، الذى يقام في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة - بناء المستقبل - الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمى". 

وتهدف الفعاليات المشار إليها إلى تعزيز الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار في الثورة الرقمية في العالم العربي، وبحث التحديات والفرص الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على القطاعين العام والخاص


وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن الأمين العام يحرص على مواكبة الأمانة العامة للجامعة العربية للتطورات الجارية في جميع المجالات والقطاعات وتبني أفضل الممارسات لتفعيل أداء منظومة العمل العربي المشترك


وقال المصدر، إن الأمين العام سوف يشارك أيضًا -على هامش تلك الفعاليات- في مراسم اختيار الفرق الفائزة بمسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال"، والتي تهدف إلى تنمية روح الابتكار والريادة لدى الشباب العربي وربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق مزيد من فرص العمل اللائقة تمهيدًا للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
 

 

 


البحرين

ابو الغيط

الاقتصاد الرقمى

مؤتمر اصحاب الاعمال

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