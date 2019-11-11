سوبر كورة
Ads
الإثنين، 11 نوفمبر 2019 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يبحث مع أمين عام الجبهة الثورية السودانية مجمل الأوضاع فى السودان

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 01:00 م
أبو الغيط يبحث مع أمين عام الجبهة الثورية السودانية مجمل الأوضاع فى السودان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، مع الدكتور جبريل إبراهيم أمين عام الجبهة الثورية السودانية، مجمل الأوضاع فى السودان وآخر مستجدات العمل الجارى للتوصل إلى اتفاق بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية وفق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين فى سبتمبر ونوفمبر 2019.
 
وأكد أبو الغيط، خلال اللقاء، حسبما صرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، على أهمية معالجة جميع القضايا العالقة بالسرعة الممكنة كى يتسنى للسودان أن يثبت من دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد وعبور تحديات هذه المرحلة الانتقالية الهامة، وبما يفتح المجال أمام الانطلاق فى مسيرة التعافى الاقتصادى والتنمية المستدامة والجامعة.
 
ومن جهته، قدم الدكتور جبريل إبراهيم، عرضاً شاملاً حول تطور مفاوضات السلام الجارية والدور المأمول لجامعة الدول العربية لمساندة السودان فى هذه المفاوضات إلى أن تكلل بالنجاح، وكذا فى دعم مجمل استحقاقات المرحلة الانتقالية على جميع المستويات السياسية والإنمائية والإغاثية، مثنياً بصفة خاصة على الدور الذى كانت الجامعة قد اضطلعت به فى رعاية والمشاركة فى جميع منابر المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
 

 


الجامعه العربيه

السودان

جامعه الدول العربيه

الجبهه الثوريه السودانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

بعد قليل.. كوكب عطارد فى عبور نادر لقرص الشمس يرى بمصر ومعظم أنحاء العالم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

وزارة الصحة تنشئ 3 محطات جديدة للإنذار المبكر عن الملوثات بمياه النيل

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

صور.. مزارع الدواجن والنعام داخل سجون طرة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. التعليم تفتتح أول مدرسة للحلى والمجوهرات بالعبور الأربعاء المقبل

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

البحوث الفلكية تحذر من التحديق فى الشمس بالعين المجردة لحظة عبور عطارد

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

فيديو جراف.. 10 محطات هامة فى طريق طرح شركة أرامكو للاكتتاب العام

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

شاهد.. سر تأخر العثور على غواصة أمريكية مختفية فى اليابان منذ 75 عاما

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تحديث جديد لـ"google maps" يمنع الغرباء من متابعة نشاطك عبر التطبيق

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

تأجيل دعوى تطالب بإغلاق مكتب صحيفة الجارديان في مصر لـ 22 فبراير

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

الجمعية الفلكية: عبور عطارد النادر لقرص الشمس اليوم يستمر 5 ساعات و28 دقيقة

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

صور.. رجل الأعمال سميح ساويرس يحتفل بزفاف ابنته تايا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة